Sözleşmeliye yeni ücret tarifesi

KİT'lerde çalışan sözleşmeli en düşük ve en yüksek temel ücretleri ve devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi. Düzenleme KİT'lerdeki baştabipten diyetisyene, kimyagerden mimara birçok meslek grubunu ilgilendiriyor. Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler birinci grup için en düşük 4 bin 36 lira, ikinci grup için 3 bin 558 lira ve üçüncü grup için 3 bin 427 lira olacak.

Personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacak. Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler birinci grup için en düşük 4 bin 36 lira, en yüksek 6 bin 985 lira olacak. Memurların yemek bedelleri de belirlendi. Memurlardan gelecek yıl 1.59-6.42 lira, sözleşmeli personelden de 1.93-7.69 lira öğle yemeği bedeli alınacak. Tebliğ, 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.