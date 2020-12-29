Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırmaya rekor başvuru geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre; 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturuldu. Toplamda 5 milyon 346 bin mükellef 76 milyar 45 milyon 643 bin lira borcunu yapılandırmak için başvurdu. Bir aylık dönemde tahsil edilen tutar da 1 milyar 280 milyon liraya ulaştı.

Yapılandırma başvurusu için son 3 güne girilirken; Gelir İdaresi Başkanlığı başvuruda bulunan vatandaşların ödeme planlarını göndermeye başladı. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek.