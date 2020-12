"6 katına çıkardık"

Çevrim içi olarak yapılan toplantının bir ilk olduğunu ve ilerleyen zamanlarda daha geniş katılımlı olarak yüz yüze yapılacağını umduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak bugün gerçekleştireceğimiz atama ile de ekonomik ve sosyal haklar bakımından önemli bir görevi ifa edeceğiz. 2002 yılına kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın toplam sayısı 6 bin civarındaydı. Hükumetimiz döneminde biz bu rakamı 6 katına çıkardık ve toplam 38 bini aşkın hak sahibinin kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını yaptık. Bugün de inşallah 397 kardeşimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Bugün isterdik ki her zaman olduğu gibi atanacak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızla beraber olalım. Yanımızda olsunlar fakat maalesef salgın nedeniyle hem mesafeye hem de sağlımızı korumak adına bugün ilk defa sizlerle video konferans yoluyla buluşarak ilk defa çevrim içi bir atama yaptık. Ama bütün atamalarımız ekrana yansıyacak. Daha sonra internet sitesinden de takip edebileceksiniz" dedi.

"İstihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 44 bin 781'e ulaşmış olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin altını çizen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"397 kardeşimizin atamasıyla da birlikte bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 44 bin 781'e ulaşmış olacak Allah'a çok şükürler olsun ki. Böylelikle sizlerle kamu kurumlarımızda beraberce çalışma arkadaşı olmanın da mutluluğunu yaşamış olacağız. Bu rakamlar aslında saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin ve önemin de bir ifadesi. Biz şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet eden, kahraman gazilerimizin varlığıyla iftar eden bir milletiz. İyi ki varsınız diyoruz. Bu nedenle de şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza olan her hizmeti şerefli bir vazife olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki sizler de bugün kamu görevi üstlenerek, çalışma hayatına hayırlı bir başlangıç yapacaksınız. Ve 81 ilimizin bayrağımızın dalgalandığı her yeri, her ilimizi vatan görerek, vatan olduğu bilinciyle bu çalışmalarınızda bizlere de destek olacaksınız. O yüzden de neresi olursa olsun; aynı bilinçle, aynı şuurla, aynı vatan sevdasıyla çalışacağınıza, hizmet edeceğinize ben yürekten inanıyorum. Hep beraber geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'si için azimle, gayretle çalışacağız. Bu vesileyle atanacağınız kurumlarımızda ve görev yerlerinizde şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Yeni görevlerinizde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bu duygularla sizleri tekrardan saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."