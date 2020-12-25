"Her daim yanınızdayız"

2021 yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "2021 bildiğiniz gibi İstiklal Marşı'mızın 100. yıl dönümü ve orada da ifade edildiği gibi 'Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' mısrasında da mukaddesatı korumak için gözünü kırpmadan verilen bir mücadele aşkı var. Dolayısıyla şehit yakınlarımız, gazilerimiz aslında bizlerin bu anlayışımızın da vücut bulmuş hali. Bundan dolayı da biz her daim vatanımızın emaneti olarak görüyoruz şehit yakınlarımızı, gazilerimizi ve gazi yakınlarımızı. Bildiğiniz gibi 2021 İstiklal Marşı yılı olarak da ilan edildi. Dolayısıyla da 2020 yılı biterken böyle de güzel bir müjdemiz oldu. İnşallah sizlerle beraber 2021 yılında da bu İstiklal Marşı Yılı kapsamında güzel programlar düzenleyip, bize milletimize olan, vatanımıza olan sevgimizi idrak etmemize vesile olacak. İnşallah sizlerle beraber şehitlerimizin ve gazilerimizin en önde yürüdüğü bu destanları beraberce anacağız. Bizler de sizlerle daha çok çalışarak aldığımız bu kutlu emaneti gelecek nesillere birlikte taşıyacağız. Biz 83 milyonluk büyük Türkiye ailemizin değerli üyeleriyle şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın, sizlerin her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz" ifadelerini kullandı.

"Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 45 milyar liraya ulaştı"

Bakanlığın şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerine yönelik çalışmalarına da değinen Bakan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bugüne kadar her daim hiç tereddüt etmeden görevlerimizi yerine getirip, hizmetlerimizi sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Eğitimden istihdama, ulaşımdan sağlığa, konuttan gelir desteğine kadar birçok alanda sağladığımız desteklerimiz ve hizmetlerimiz var. Bugün de inşallah bu atama töreniyle bir hizmetimizi daha sizlere ulaştırmış olacağız. Dolayısıyla tüm bunlar çerçevesinde bugün baktığımız zaman şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun da bir gereği olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Biz 18 yıldır sosyal koruma şemsiyesi altında devrim niteliğindeki iyileştirmeleri hayata geçirdik. Hepiniz bildiğiniz gibi Kovid-19'la mücadele döneminde de sosyal koruma kalkanımız ile bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm süreçlerde milletimizin yanında olmaya devam ettik. Bu müdahale kapsamında bakanlık olarak sağladığımız tüm yardımların ve desteklerin toplam tutarı da 45 milyar liraya ulaştı. Yaptığımız bütün hizmetlerde, bütün desteklerde temel hedefimiz, hak temelli ve insan odaklı olması. Hep diyoruz ki insanı yaşatırsak devletimiz de yaşayacak. Vatanımız ülkemiz ilelebet payidar olacak. Dolayısıyla biz bütün hizmetlerimizde sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil, niteliği de artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda daha bütüncül daha sistematik bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Şu anda şehit yakınları, gaziler genel müdürlüğü üzerine çalışma genel müdürlerimiz ortak bir çalışma yaparak şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımıza dair bir veri tabanı oluşturma, daha sistemli bir veri tabanı oluşturma çalışmalarımız da devam ediyor. Ve böylelikle sizlere daha iyi hizmet sunacağımıza da inanıyoruz. Sizler de bizler için bu toprağı vatan yapan kahramanlarımızın bizlere emanetisiniz" diye konuştu.