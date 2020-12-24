Turistik tesis borçları ertelendi

Kamu arazileri üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinden 1 Temmuz-31 Aralık aylarında tahsil edilecek gelirler bir yıl süreyle ertelendi. Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.

Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Böylece, toplam 925 milyon lira tutarında borç ertelenmiş olacak.