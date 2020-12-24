Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Turistik tesis ları ertelendi

    deniz i tesislerinden 1 Temmuz-31 Aralık aylarında tahsil edilecek gelirler bir yıl süreyle ertelendi. Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.

    Turistik tesis borçları ertelendi

    Kamu arazileri üzerinde yer alan deniz i tesislerinden 1 Temmuz-31 Aralık aylarında tahsil edilecek gelirler bir yıl süreyle ertelendi. Erteleme, otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.

    Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Böylece, toplam 925 milyon lira tutarında ertelenmiş olacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Turistik tesis borçları ertelendi