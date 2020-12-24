İşe dönüş için son 7 gün

İstihdamı korumak, işvereni teşvik için yaşama geçirilen işe dönüş desteğinde son 1 haftaya girildi. Son 16 ayda işsiz olan eski çalışanlarına yeniden işbaşı yaptıran işletmelere birçok kolaylık sağlanıyor. 1 Ocak 2019- 17 Nisan 2020 arasında işten çıkartılanların 31 Aralık tarihine kadar eski işyerine dönüş başvurusunda bulunması gerekiyor.

Çalışanın eski işine dönmesi durumunda, devlet işten çıkarma yasağı boyunca işverene işçi başına bin 324 lira verecek. İşe kabul edilmeyenlere ise bin 30 lira ödenecek.