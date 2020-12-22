



Anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 470 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor. İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor. Annelerin Genel Sağlık Sigortası primi de ödeniyor.