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    Ticaret uzmanı aranıyor

    , alınacağını bildirdi. , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

    Ticaret uzmanı aranıyor
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, alınacağını bildirdi. , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, "https://personel.ticaret. gov.tr/" internet adresinde başvuru için adaylarda aranan şartlara ilişkin duyuruya yer verildi.
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