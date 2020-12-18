Yastık altına güvenli formül

İstanbul Altın Rafinerisi'nin yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata getirdiği Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) ile vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabiliyor, diledikleri zaman da fiziki altın olarak çekebiliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın dahil olduğu projede sistem şöyle işliyor:

Belirlenen kriterlere uygun kuyumcular Altın Değerleme Noktası (ADN) olarak atanıyor.

Kamu bankasında altın hesabı açan vatandaş, kendisine en yakın ADN noktası olan kuyumcuya gidiyor.

ONAY KODU GELİYOR

İlk aşamada bir bilgilendirme formunun okunup imzalanmasının ardından vatandaşın cep telefonuna gelecek onay koduyla KAD-SİS'e giriş yapılıyor.

Altın teslim edilirken kamera kaydı oluyor.

ADN yetkilisiyle mutabık kalındıktan sonra bankadan cep telefonuna gelecek onay koduyla altınların banka hesabına transferi gerçekleştiriliyor.

Sistemin üreteceği teslim tutanağı alınarak işlem sonlandırılıyor. Altınlar vatandaşın kamu bankasındaki hesabına yatırılmış oluyor.

Vade süresindeki altınlar, aynı vadeli hesaplardaki gibi değerleniyor. Böylece altın miktarı da artmış oluyor.

Kuyumcuya götürülen altınlar her yerde tek bir standart değerle hesaplanıyor. Bunun karşılığı da 24 ayar gram altın olarak hesaba geçiliyor.

Alım-satım, bozdurma, nakde çevirme gibi işlemler yapılmadığı için altının değerinden herhangi bir masraf da düşmüyor.

AVANTAJLARI

Altınlarınızı bankadaki altın hesabınıza, belirli bir günde belirli bir banka şubesinde altın günü olmasını beklemeden aktarabilirsiniz.

Evinizde sakladığınız altınlarınızı banka hesabınıza aktararak çalınma, kaybolma riskini önlemiş olursunuz.

ADN'lerde yapacağınız işlemler için hiçbir masraf ödemezsiniz.

Altınlarınız banka hesabınızda saklandığı için kiralık kasa masrafı ödemezsiniz.

Türkiye'nin her yerinde altınlarınız KADSİS dahilindeki ADN'lerde standart değerleme oranları ile değerlendirilir. ADN'ler arasında farklılık olmaz.

Banka hesabına aktardığınız altınlarınızdan dilerseniz vadeli hesap seçimi ile altın cinsinden faiz ya da kâr payı elde edebilirsiniz.

SISTEMDE alım/ satım yapılmadığı için herhangi bir kur kaybı yaşamazsınız.

BANKA altın hesapları, gerçek kişiler için 150 bin liraya kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altındadır.

Bozdurma/nakde çevirme yapılmaz, sadece saf altın karşılığı hesaplanır.

Yastık altında durmak yerine banka hesabında güvence altına aldığınız altınlarınız size farklı bankacılık işlemlerinde katma değer sağlayabilir, hesabınızdaki altınlarınızı teminata saydırıp nakdi kredi kullanabilirsiniz

ADN'de yaptığınız işlemler, kamera kaydı altında ve her adımda SMS ile onay alınarak tamamen güvenli şekilde gerçekleştirilir.

ADN'lerde kurulu yazılım sistemi bankalarla entegre olduğundan, tüm işlemler güvenli şekilde siz ADN'den ayrılmadan tamamlanır.

Ülke ekonomisine de katkı sağlarsınız.

350 MİLYAR DOLAR VAR

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik geliştirilen KAD-SİS projesinin hem ülkeye hem de vatandaşa birçok avantaj sunduğunu belirterek, "Yastık altındaki altının ne size ne de ekonomiye bir faydası var. Türkiye'de bankacılık sistemi birçok ülkeye göre daha gelişmiş durumda. Bu sisteme güven var. Bu sistemin içinde bir takım garantiler var. Evde değerlenmeyen altınınız, bankada değerleniyor" şeklinde konuştu. KAD-SİS projesi hakkında bilgi veren Esen, "Yeni uygulamamızın farkı; süreklilik arz etmesi, tüm Türkiye sathında her gün yapılabilmesi, zaman farkı gözetmemesi ve şubeye bağımlı olmaması" dedi. Ayşen Esen, yastık altında yaklaşık 300- 350 milyar dolarlık altın olduğunu söyledi.