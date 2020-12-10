30 dakikada tanı imkanı

COVID-19 pandemisi sürecinde tanı çalışmalarında büyük bir Ar-Ge seferberliği başlatıldı. Nanografi Nano Teknoloji tarafından geliştirilen ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde testlerden başarıyla geçen, Halk Sağlığı Merkezi tarafından onaylanan N-FasT Covid-19 tanı kiti, tarama testlerinde büyük kolaylık sağlayacak.
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "PCR cihazı gerektirmeden gerçekleştirilen reaksiyon swab işlemlerinin ardından 30 dakikada sonuç veriyor. N-FasT tanı kiti hasta başında sonuç verebilme avantajıyla muadillerinden ayrılıyor. Bağımsız klinik değerlendirmeler neticesinde yüzde 97 doğruluk oranı tespit edildi" dedi.
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "PCR cihazı gerektirmeden gerçekleştirilen reaksiyon swab işlemlerinin ardından 30 dakikada sonuç veriyor. N-FasT tanı kiti hasta başında sonuç verebilme avantajıyla muadillerinden ayrılıyor. Bağımsız klinik değerlendirmeler neticesinde yüzde 97 doğruluk oranı tespit edildi" dedi.