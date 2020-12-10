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    • Ekonomi
    • 10.12.2020 Gazete
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    30 dakikada tanı imkanı

    COVID-19 pandemisi sürecinde tanı çalışmalarında büyük bir seferberliği başlatıldı. tarafından geliştirilen ve 'nde testlerden başarıyla geçen, Halk tarafından onaylanan N-FasT Covid-19 tanı kiti, tarama testlerinde büyük kolaylık sağlayacak.

    30 dakikada tanı imkanı
    COVID-19 pandemisi sürecinde tanı çalışmalarında büyük bir seferberliği başlatıldı. Nanografi Nano Teknoloji tarafından geliştirilen ve 'nde testlerden başarıyla geçen, Halk tarafından onaylanan N-FasT Covid-19 tanı kiti, tarama testlerinde büyük kolaylık sağlayacak.

    Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "PCR cihazı gerektirmeden gerçekleştirilen reaksiyon swab işlemlerinin ardından 30 dakikada sonuç veriyor. N-FasT tanı kiti hasta başında sonuç verebilme avantajıyla muadillerinden ayrılıyor. Bağımsız klinik değerlendirmeler neticesinde yüzde 97 doğruluk oranı tespit edildi" dedi.
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    Haberler Ekonomi 30 dakikada tanı imkanı