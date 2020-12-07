Uçakların rotası kayağa çevrildi

Türkiye'nin önde gelen kayak destinasyonlarına yabancı ilgisi arttı. Rezervasyonlara Ruslar ve Ukraynalılar damgasını vururken, uçak rotaları da kayak merkezlerine çevrildi. Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bölgenin tarihinin en yüksek yurt dışı ön rezervasyonunu aldığını belirterek, "Yüzde 85 doluluk oranı var. Ukrayna Hava Yolları Odessa, Kiev, Zaporijya'dan Kayseri'ye haftada 1 olmak üzere tarifeli sefer başlattı" dedi. Palandöken Kayak Merkezi Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Reha Kantar da "27 Aralık'tan itibaren haftada 3 uçağın Ukrayna ve Rusya'dan Erzurum'a gelmesi planlanıyor" diye konuştu.

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