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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 Gazete
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    Uçakların rotası kayağa çevrildi

    Kayak merkezlerine yabancı talebi zirve yaparken, ve lılar’ın ilgisiyle uçak rotaları kış turizmi merkezlerine çevrildi

    Uçakların rotası kayağa çevrildi

    Türkiye'nin önde gelen kayak destinasyonlarına yabancı ilgisi arttı. Rezervasyonlara Ruslar ve Ukraynalılar damgasını vururken, uçak rotaları da kayak merkezlerine çevrildi. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bölgenin tarihinin en yüksek yurt dışı ön rezervasyonunu aldığını belirterek, "Yüzde 85 doluluk oranı var. Hava Yolları Odessa, Kiev, Zaporijya'dan Kayseri'ye haftada 1 olmak üzere tarifeli sefer başlattı" dedi. Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Reha Kantar da "27 Aralık'tan itibaren haftada 3 uçağın Ukrayna ve 'dan 'a gelmesi planlanıyor" diye konuştu.

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