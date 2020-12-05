

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantının başkanlığını ve açılış konuşmasını, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

Komisyonun çalışmalarını ay boyunca sürdüreceğini belirten Selçuk, "2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olmasına karşın, 2020 için brüt asgari ücreti yüzde 15.03 artırarak 2 bin 943 liraya yükselttik. 18 yıllık dönemde reel artış 1.5 kat oldu. Asgari ücretin bu sene uzlaşıyla çıkmasını istiyoruz. Ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum"dedi.