Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, tahminlere göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.
2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki bu yıla ilişkin yüzde 12.47'lik enflasyon tahmini, ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Bu tahmine göre, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 2.35 enflasyon farkıyla yüzde 5.35'e çıkabilecek.
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de bu maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak.
3.918 TL MAAŞ, 532 TL AİLE YARDIMI
OCAK zammı yüzde 5.35 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 918 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
Yüzde 5.35 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 369,87 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,36 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,68 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, aylık 532,59 lira alabilecek.