Borsa yatırımcısı dikkat: Banka kazandırır





İŞTE YÜKSELENLER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,46 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 27,39 ile İş Bankası (C), yüzde 26,93 ile Garanti Bankası izledi.