Borsa yatırımcısı dikkat: Banka kazandırır

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,33 kazançla 1.291,29 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.211,16 puanı, en yüksek 1.303,81 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 13,79 artışla 1.404,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,59 kazançla 1.925,91 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,09 primle 1.103,04 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,70 değerle 1.829,27 puana yükseldi.
İŞTE YÜKSELENLER
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,46 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 27,39 ile İş Bankası (C), yüzde 26,93 ile Garanti Bankası izledi.
Uzmanlar özellikle yabancının ilgi gösterdiği bankacılık sektörü hisselerinin önümüzdeki hafta da endekste önemli yer tutmasını beklediklerini söyledi.
Uzmanlar bu hafta yükselişle beraber zaman zaman gelebilecek kâr satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.