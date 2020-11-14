Bu düzenleme ile borcu olan tüm Bağ- Kur'lulara yapılandırma ve dondurma imkanı sağlanırken; emeklilik için bu düzenlemeyi bekleyenler de muradına erecek. Borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik imkanına kavuşacak.