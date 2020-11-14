Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luların da yüzünü güldürdü. Bağ- Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya (prim canlandırma) kolaylığı getirilirken, emeklilik için bu imkanları bekleyenler için fırsat doğdu.
SÜREYE DİKKAT!
Düzenlemeye göre; Bağ-Kur'lu olan esnaf, çiftçilerden 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını 2 ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak.
Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetleri sürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.
Bu düzenleme ile borcu olan tüm Bağ- Kur'lulara yapılandırma ve dondurma imkanı sağlanırken; emeklilik için bu düzenlemeyi bekleyenler de muradına erecek. Borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik imkanına kavuşacak.
ESKİ TUTAR ÜZERİNDEN
BAĞ-KUR'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.
Daha önce bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.
Yeni yasaya göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Ödemeler azalacak.