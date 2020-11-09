1.5 milyona kamuda iş

Hükümet, 'kamuda nitelikli hizmet' vizyonuyla toplumun tüm kesimlerine devlette iş kapısı açtı. 2002'den bu yana kamuda istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, işçi yüzde 57.6 artışla sayısı 4 milyon 38 bine ulaştı. Bu dönemde kamuda işe başlayanların sayısı 1 milyon 476 bini geçti. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Özellikle kritik hizmet alanlarında nitelikli personel istihdamına öncelik veriyoruz. Hemşire sayısı yüzde 364, tabip sayısı yüzde 174, hakim ve savcı sayısı yüzde 196 arttı" dedi.