2020 tüm tapu masrafları... 2020 konut, iş yeri, arsa tapu masrafı harcı hesaplama nasıl yapılır?

Tapu harcı en çok konuşulan konulardan biri, hem hesaplama hem de ödeme işlemlerinin nasıl yapıldığı merak edilenler arasında yer alıyor. 2020 tüm tapu masrafları belli bir şekilde hesaplanıyor, peki alıcı mı yoksa satıcı mı ödüyor? 2020 konut, iş yeri, arsa tapu masrafı (harcı) hesaplama nasıl yapılır? Daha çok mülk sahibi olanların ve almak isteyenlerin araştırdığı tüm bilgileri derledik
Tapu Harcı Nedir?
Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak hesaplanan harçtır.
2020 Tapu Harcı Ne Kadar, Tapu Harcını Kim Öder?
Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.
Örneğin 200 bin liralık ev alındığında
200.000 TL / 1.000 = 200
200 x 20=4.000 TL
Alıcı tarafından 4 bin TL ve satıcı tarafından 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL tapu harcı ödenir.
ARSA TAPU HARCI HESAPLAMA
Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin binde 20 (%2) oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir arsanın satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL'de alıcıdan tapu masrafı alınır.
2020 Yılı Tapu Harcı Döner Sermaye Bedeli
Tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli 2020 yılı için döner sermaye hizmet bedeli 157 TL ve ilave hizmet bedeli 21,50 TL olmak üzere toplam 178,50 TL'dir. Bu tutar taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece genel usul olarak alıcı tarafından ödenir.
Tapu Harcı İndirimi Ne Kadar?
05.05.2018 tarihinden geçerli olarak Bakanlar Kurulu kararınca binde 40 (yüzde 4) olarak alınan tapu harcını "kat irtifakı veya mülkiyetine sahip" konut ve iş yerlerinde binde 30'a (yüzde 3'e) indiren tapu harcı indirim kararı, 31.12.2019 tarihinde sona erdi. Yani 1 Ocak 2020'den sonra tapu alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı tapu harcı toplamı, binde 40 (yüzde 4) olarak uygulanacak.
Tapu Harcı Hangi Bankalara Ödenebilir?
Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT hariç tüm bankların kredi kartı ile tapu harcını Gelir İdaresi'nin online işlemleri üzerinden ödeyebilirsiniz. Tapu harcı ödemesini banka şubesi üzerinden yapacaksanız ancak şu bankaların şubeleri üzerinden ödemeyi yapabilirsiniz:
Ziraat Bankası
Ziraat Katılım Bankası
Halk Bankası
Vakıflar Bankası
Vakıf Katılım Bankası
PTT
Emlak Katılım Bankası
Tapu harcı kredi kartı ile ödenir mi?
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden online vergi ödeme veznesi aracılığı ile kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmaktadır.