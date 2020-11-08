2020 tüm tapu masrafları... 2020 konut, iş yeri, arsa tapu masrafı harcı hesaplama nasıl yapılır?

2020 Tapu Harcı Ne Kadar, Tapu Harcını Kim Öder?

Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.

Örneğin 200 bin liralık ev alındığında

200.000 TL / 1.000 = 200

200 x 20=4.000 TL

Alıcı tarafından 4 bin TL ve satıcı tarafından 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL tapu harcı ödenir.

ARSA TAPU HARCI HESAPLAMA

Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin binde 20 (%2) oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir arsanın satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL'de alıcıdan tapu masrafı alınır.