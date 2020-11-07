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    • Ekonomi
    • 07.11.2020 Gazete
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    Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce 2014 yılında tescillenen 'Karaarslan' çeşidi safranın hasadı başladı. Enstitüde görevli ziraat mühendisi , Karaarslan'ın 'nin ilk ve tek tescilli safran çeşidi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu.

    Hasat başladı

    Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce 2014 yılında tescillenen 'Karaarslan' çeşidi safranın hasadı başladı. Enstitüde görevli ziraat mühendisi Nejla Alıcı, Karaarslan'ın Türkiye'nin ilk ve tek tescilli safran çeşidi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Safran el emeği gerektiriyor. Ağustos sonu Eylül başı gibi safran soğanlarının dikimini yapıyoruz. Ekim ya da Kasım aylarında çiçek açıyor. Çiçek hasadı günlük yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde, çiğ kalktıktan sonra hasadı gerçekleştiriliyor. 'Stigma' dediğimiz, safranın baharatını oluşturan organların hasadı da günlük olarak gerçekleştirilip kurutuluyor."
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