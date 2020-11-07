Anamur muzu yayılıyor

Türkiye'nin muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, 'tescilli ürün' muzda üretim alanları genişliyor. Son yıllarda sera sayısının giderek artmasıyla 2018'de 30 bin, 2019'da ise 40 bin dekar olan muz üretiminin yapıldığı alan, bu yıl yaklaşık 50 bin dekara çıktı. Yılın 12 ayı hasadı yapılabilen yerli Anamur muzu, kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması sebebiyle ithal muzlara oranla daha çok tercih ediliyor. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "Türkiye tüketimini karşılama oranımız yüzde 85'lere çıktı" dedi.