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    • Ekonomi
    • 07.11.2020 Gazete
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    yayılıyor

    'nin merkezlerinden 'in Anamur ilçesinde, 'tescilli ürün' muzda üretim alanları genişliyor. Son yıllarda sera sayısının giderek artmasıyla 2018'de 30 bin, 2019'da ise 40 bin dekar olan muz üretiminin yapıldığı alan, bu yıl yaklaşık 50 bin dekara çıktı.

    Anamur muzu yayılıyor

    Türkiye'nin merkezlerinden 'in Anamur ilçesinde, 'tescilli ürün' muzda üretim alanları genişliyor. Son yıllarda sera sayısının giderek artmasıyla 2018'de 30 bin, 2019'da ise 40 bin dekar olan muz üretiminin yapıldığı alan, bu yıl yaklaşık 50 bin dekara çıktı. Yılın 12 ayı hasadı yapılabilen yerli , kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması sebebiyle ithal muzlara oranla daha çok tercih ediliyor. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, " tüketimini karşılama oranımız yüzde 85'lere çıktı" dedi.

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    Haberler Ekonomi Anamur muzu yayılıyor