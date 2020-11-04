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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 Gazete
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    Fikir maratonu başlıyor

    , gençlerin alanındaki fikirlerinin ortamda yarışacağı 'Fikir Maratonu' projesini hayata geçirdi. Üniversite ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile üniversiteden en fazla 2 yıl önce mezun olmuş gençler; bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde maratona katılabilecek.

    Fikir maratonu başlıyor

    Türk Telekom, gençlerin alanındaki fikirlerinin ortamda yarışacağı 'Fikir Maratonu' projesini hayata geçirdi. Üniversite ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile üniversiteden en fazla 2 yıl önce mezun olmuş gençler; bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde maratona katılabilecek. Gençler, 9 Kasım'a kadar internet üzerinden projeye başvurabilecek. Siber güvenlik alanındaki projelerin yarışacağı projede, katılımcılara çevrimiçi eğitimler ve mentorluk desteği de sağlanacak. Birinci gelen projeye 20 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye 10 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Ayrıca dereceye giren takımlara, 1 yıl boyunca Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkanı sunulacak.

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