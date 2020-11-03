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    • Ekonomi
    • 03.11.2020 Gazete
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    ’lere hijyen standardı

    Yurt içi ve yurt dışında yönetimi yapan MallMark'ın Kurucu 'su , alışveriş merkezlerinin pandemi sürecinde hijyene ve pandemi tedbirlerine çok önem verdiğini belirterek, "Alışveriş merkezleri her gece ilaçlanıyor, termal kameralar ile denetleniyor. Bu yüzden AVM'lerin hijyeni konusunda herkesin içi rahat olsun" dedi.

    AVM’lere hijyen standardı
    Yurt içi ve yurt dışında yönetimi yapan MallMark'ın Kurucu CEO'su Aytaç Özçiçek, alışveriş merkezlerinin pandemi sürecinde hijyene ve pandemi tedbirlerine çok önem verdiğini belirterek, "Alışveriş merkezleri her gece ilaçlanıyor, termal kameralar ile denetleniyor. Bu yüzden AVM'lerin hijyeni konusunda herkesin içi rahat olsun" dedi. MallMark'ın AVM açılış hijyen kurallarının tüm 'de standart hale geldiğini söyleyen Özçiçek, AVM'lerin bulunduğumuz birçok mekandan daha güvenilir olduğunu ifade etti.
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    Haberler Ekonomi AVM’lere hijyen standardı