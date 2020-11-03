AVM’lere hijyen standardı

Yurt içi ve yurt dışında AVM yönetimi yapan MallMark'ın Kurucu CEO'su Aytaç Özçiçek, alışveriş merkezlerinin pandemi sürecinde hijyene ve pandemi tedbirlerine çok önem verdiğini belirterek, "Alışveriş merkezleri her gece ilaçlanıyor, termal kameralar ile denetleniyor. Bu yüzden AVM'lerin hijyeni konusunda herkesin içi rahat olsun" dedi. MallMark'ın AVM açılış hijyen kurallarının tüm Türkiye'de standart hale geldiğini söyleyen Özçiçek, AVM'lerin bulunduğumuz birçok mekandan daha güvenilir olduğunu ifade etti.