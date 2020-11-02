Repo nedir?

Kısa vadeli bir menkul kıymetin, belli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını garanti eden bir işlem türüdür. Daha kısa haliyle; bir menkul kıymetin belli bir fiyata satılıp, bir süre sonra yine belli bir fiyattan alınmasını içeren anlaşmadır.

Para piyasası araçlarından önemli farkları vardır. Bu farklardan en önemlisi; bu işlemde bir menkul kıymetin gerçek vadesinin alıcı ve satıcının ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kısaltılmasıdır.

Kısa vadeli bir borçlanma şekli olarak da bilinen bu işlemlerin vadeleri oran, dönem veya tenör gibi isimler alır. Güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilir ve be nedenle yatırımcılardan ilgi görür.

Genellikle sermaye artırımı için kullanılan bu yatırım aracı, menkul kıymetlerin veya diğer yatırımların alınmasını finanse etme amacı taşır.

İşte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenmiş olan repo işlemlerine konu olabilecek yatırım araçları;

Devlet tahvili,

Hazine bonosu,

Banka bonosu,

Banka garantili bono,

Kamu Ortaklığı İdaresi,

Toplu Konut İdaresi'nce ihraç edilen borçlanma senetleri,

Borsada işlem gören borçlanma senetleri

Repo işleminde menkul kıymetler, müşteriye teslim edilmeden, Merkez Bankasının bloke hesaplarında veya Borsa İstanbul Takas ve Saklama AŞ.'de depo edilir. Teslim etmek yerine bir makbuz düzenlenir ve müşteri vade dolduğu zaman makbuzu sayesinde ödemesini alır.

Birikimlerinizi güvenli ve sabit getirili bir şekilde değerlendirmek amacıyla kullanabileceğiniz bu işlem, son dönemlerde sıkça tercih edilmektedir. Güvenli yatırım araçlarının repo edilmesi ile kısa vadeli belli bir kazanç elde etmeniz mümkündür.

Kendi içinde ayrışan bu işlemin çeşitlerini aşağıda detaylı bir şekilde anlattık. Kullanıcılar, ihtiyaç veya tercihlerine göre dilediği çeşidi seçmekte özgürdür.