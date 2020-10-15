CarrefourSA WEPs Platformu imzacısı

CarrefourSA, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği değeri Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Platformu'nun imzacıları arasında yer alarak küresel çapta tasdik etti. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Çalışanlarımızın yüzde 35'i kadın. İş süreçlerimizde eşitlik ilkesine inanıyor, görev dağılımı açısından kadın-erkek eşitliğini önemsiyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki üretici kadınların da girişimlerini destekliyoruz" dedi.