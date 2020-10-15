Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    CarrefourSA Platformu imzacısı

    CarrefourSA, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği değeri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Birimi ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri () Platformu'nun imzacıları arasında yer alarak küresel çapta tasdik etti.

    CarrefourSA WEPs Platformu imzacısı

    CarrefourSA, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği değeri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Platformu'nun imzacıları arasında yer alarak küresel çapta tasdik etti. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Çalışanlarımızın yüzde 35'i kadın. İş süreçlerimizde eşitlik ilkesine inanıyor, görev dağılımı açısından kadın-erkek eşitliğini önemsiyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki üretici kadınların da girişimlerini destekliyoruz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi CarrefourSA WEPs Platformu imzacısı