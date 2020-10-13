Kredi Sicil Affı Yasası ile birlikte bankaların kara listesinde olan vatandaşların kötü sicili ortadan kalkacak ve bankalar tarafından üzeri kırmızı kalem ile çizilen kişiler tekrar kredi çekebilecek.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredi geçmişi olmayan ve sicili bozuk vatandaşların bankalarda 5-15 bin TL arasında kredi çekebileceklerini müjdeledi. Kredi Sicil Affı Kanunu'nun işleme alınmasıyla birçok vatandaş rahat nefes alacak. Öte yandan bankalara kredi borcu olan vatandaşlar, faiz oranlarının düşmesiyle çektiği krediyi yeni faiz oranı ile yapılandırmak istiyor. Kredi yapılandırma işlemi ile ödenecek faiz tutarı düşüyor ve binlerce lira kar ediliyor. Peki, Kredi yapılandırma nasıl yapılır? Yeniden kredi yapılandırma nedir? İşte ilgili son dakika haberleri....