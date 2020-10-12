Zengin hayat

Türkiye, Coronavirüs sürecinde lüks yatların merkezi haline geldi. Dev yatların yaz boyunca mesken tuttuğu Bodrum'da hareketlilik sürüyor. Dünyanın en lüks süper yatları arasında gösterilen 'Lana'nın ardından, Ürdünlü milyarder Ziad Al Manaseer'in sahibi olduğu Oceanco da Bodrum'da demirledi. 2019'un süper yat ödülünü alan 90 metrelik Oceanco, 10 gün Bodrum'da kalacak. Ürdün'ün en önde gelen şirketlerinden Manaseer Grup'un patronu olan Ziad Al Manaseer, altyapı, enerji ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Sektör oyuncuları, Bodrum, Marmaris ve Göcek'in Ekim ayı boyunca Rus, ve Ortadoğulu milyarderlerin yatlarını ağırlayacağını belirterek, sezonun Kasım'a da uzayacağını öngördüklerini belirtti. Bir mega yatın giriş-çıkış harçları, akaryakıtı, kumanyası, marina bağlaması, acentecilik ve hizmet bedelleri dahil olmak üzere bir haftada ortalama 200 bin euro harcadığını anlatan sektör temsilcileri, bunun bölgeye çok büyük katkı sağladığını vurguladı.

BETÜL ALAKENT