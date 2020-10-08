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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 Gazete
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    Emekliye çifte ! En düşük si maaşı ne kadar olacak? | 2021 zamlı emekli maaşı

    Memurlara ve memur emeklilerine ’ta % 3 yapılacak. Oran, farkıyla artacak. En düşük aylık memurda 3 bin 849, emeklide 2 bin 912 lira olacak. Peki, Ocak zammı ile birlikte en düşük si maaşı ne kadar olacak? İşte memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta en az yüzde 3 zam var. Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor.



    Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.



    Ocak artışı yüzde 3.49 olursa en düşük maaş; memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 719 liradan 3 bin 849 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 912 liraya yükselecek.
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    Haberler Ekonomi Emekliye çifte zam! En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? | 2021 zamlı emekli maaşı