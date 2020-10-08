Bilindiği üzere ülkemizde her yıl binlerce kişi emekli olmaktadır. Bu emekli olan kişiler ise yıl içerisinde çeşitli avantajlara sahip olmaktadır. Bu avantajlar ise bayramda alınan ikramiyeler ve bankaların sağladığı promosyon tutarları şeklinde sıralanmaktadır. Bu bağlamda bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere banka promosyonları 2020 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Peki, emeklilere banka promosyonları ne kadar, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Denizbank ve QNB Finansbank rakamları ne kadar? Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 lira tutarında maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır. Ziraat Bankası maaş promosyonu başvurusu için SMS göndemek isteyen kişilerin PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını da ekleyerek oluşturmuş oldukları kısa mesajı 4757 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2020?
Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Ekim 2020 rakamı ise;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 800 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 1.000 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.200 lira olarak uygulanacak.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
İş Bankası emekliye promosyon ödemeleri 2020 için ilan edilen rakamlar;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 750 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 875 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.000 lira olarak duyuruldu.
QNB FİNANSBANK'TAN YENİ PROMOSYON MÜJDESİ GELDİ!
Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ya da en az 3 yıl daha bu bankadan almaya söz veren emeklilere 1.300 TL emekli promosyon müjdesi geldi
Aylık emekli maaşı 1.499 TL altında olan emeklilere 850 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı olan kişilere 1.100 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.300 TL promosyon ödemesi yapılacak.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.
KAÇ YILDA BİR ALINIR?
Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.