Bilindiği üzere ülkemizde her yıl binlerce kişi emekli olmaktadır. Bu emekli olan kişiler ise yıl içerisinde çeşitli avantajlara sahip olmaktadır. Bu avantajlar ise bayramda alınan ikramiyeler ve bankaların sağladığı promosyon tutarları şeklinde sıralanmaktadır. Bu bağlamda bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere banka promosyonları 2020 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Peki, emeklilere banka promosyonları ne kadar, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Denizbank ve QNB Finansbank rakamları ne kadar? Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır.