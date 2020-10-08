Cebinizde bu para varsa yaşadınız! Cüzdanınızdaki 100 TL servet değerinde olabilir! Görenler şaşkına dönüyor

17 YIL SAKLADI 250 BİNE SATIYOR

Beyşehir'de bir kamu kurumundan emekli olan ve halen emlakçılık ve av bayiliği işi ile uğraşan Mehmet Ali Demirci, kamuda 1990'lı yıllardan sonra bir dönem mutemet olarak görev yaptığı sırada "hatalı basım" olarak nitelendirilen 250 bin Türk Lirası kağıt parayı fark etti. Kağıt paranın üzerindeki Atatürk'ün sağ gözünden akan göz yaşı var gibi görünen 250 bin liralık banknotu harcamayan Mehmet Ali Demirci, parayı 17 yıl sakladı.

32 yıl boyunca çalıştığı kurumda emekli olmadan önce bir süre mutemet olarak görev yaptığını anlatan Mehmet Ali Demirci, çalışanlara maaşları kendisinin bankadan çekerek düzenledikleri bordro ve imza karşılığı dağıttığını anlattı. Demirci, "O dönemlerde bankalardan maaş çekme yoktu. Biz maaşları personelimize Ziraat Bankasından çekerek elden dağıtırdık. Yine böyle bir maaş dağıtımı esnasında bankadan çektiğim bir banknot arasında yer alan hatalı basım bir para dikkatimi çekti. Parada sanki Atatürk'ün sağ gözünden akan gözyaşı var gibi bir basım hatası söz konusuydu. Diğer 250 binliklere baktığımda böyle bir şey yoktu. Bu parayı kendi maaşımdan aldım, ayırdım. Maaşımın belki de dörtte biri veya daha fazlası değere sahipti o gün için. Hiç harcamadım, o günden beridir de saklıyorum. Araştırmalarımda bu paranın 1992 basımı olduğunu ve 2009 yılında da tedavülden kalktığını öğrendim. Bu parada Atamız, başkomutanımızın sağ gözünden yaş geliyor. Bunu kimse yanlış anlamasın, başka yerlere çekilmesin. Ben burada paramızda bir hatalı basım olduğunu anlatmaya, dikkat çekmeye çalışıyorum. Türkiye'de tektik ve orijinaldir, sadece benim elimdedir. Ki o günden bu yana da benim elimde. Görmek isteyenler gelip bakabilirler. Yıllardır saklıyorum ama bunu artık gerçek değerini bulabilirsem satmak istiyorum" dedi.

50 TL'LİK BANKNOTUN DEĞERİ, DUYANLARI ŞAŞIRTIYOR

Antalya'da, bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın sahibi Mustafa Şahin, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL'lik teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.

Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Yapılan incelemede, paranın hatalı basıldığı belirlendi.

75 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin TL teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi. 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm" dedi.

"HATALI ŞEKİLDE BASILMIŞ 3-4 BANKNOT VAR"

Hatalı paranın 15-20 gün önce eline geçtiğini söyleyen Mustafa Şahin, Türkiye'de hatalı şekilde basılmış 3-4 banknot olduğuna dikkati çekti.

HATALI BASIM PARALARI ÇOÇUĞUNU TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN SATIŞA ÇIKARDI

Isparta'da bankadan çektiği 100 TL'lerden iki tanesinin hatalı basıldığını fark eden Emre Altuğ, söz konusu paraları 250 bin liraya satışa çıkardı. Altuğ, banknotları satabilmesi durumunda elde edeceği parayı, 10 yaşındaki DMD hastası çocuğunun tedavisinde kullanacağını belirtti.

Isparta'da gazete sahibi olan 41 yaşındaki Emre Altuğ, bankadan aldığı paraları incelerken köşesinde rakamların bir kısmı olmayan hatalı basım 100 TL'lik 2 adet banknot olduğunu gördü.

2 adet hatalı basım 100 TL'ye 250 bin lira istediğini belirten Altuğ, "Değerli para olduğunu biliyorduk. Bana da denk geldi. Görünce çok şaşırdım. İlgimizi çekti. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

Hatalı basılan banknotları satışa çıkaran Altuğ, 2 hatalı banknot için 250 bin TL istediğini ve bu parayı 10 yaşındaki DMD hastası çocuğunun tedavisinde kullanacağını söyledi.