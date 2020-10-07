Yılda 30 bin ton aroma üretecek

Koku kimyasalları sektöründe bu yıl ihracat liderliği ödülünü alan Seluz, gıda aroması üretimine başladı. Seluz, İstanbul'daki esans tesisinin yanında 15 bin metrekare üzerine 20 milyon dolarlık ilave bir yatırımla kurulan yeni aroma üssünde birçok gıda ürünü için katma değerli ürünler üretmeye başladı. Tesisin yılda 30 bin ton sıvı ve toz aroma üretim kapasitesi bulunuyor. Seluz kurucusu ve CEO'su Murat Öztürk, "2023'te aroma sektöründe 60 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Hedefimiz esans ve aroma sektörlerinde toplamda 130 milyon doların üzerine çıkmak" dedi.