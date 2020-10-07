Ticari hayata giriş yapmanın ilk adımını girişimcinin şirket kurması oluşturuyor. Ülkemizde iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için pek çok destek sağlanırken; son yıllarda atılan adımlarla şirket kurulması da kolaylaştırıldı. Şirket kuruluş işlemleri azaltılıp, maliyet ve süreleri düşürüldü, tek noktadan şirket kurmak mümkün hale geldi. Şirket kuruluşları başka bir yere gitmeye gerek kalmadan, sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı odalarda faaliyet gösteren ticaret sicil müdürlüklerinde yapılıyor.

EN AZ 10 BİN TL SERMAYE

Şirket kurulum aşamasında en önemli konulardan birini, kurulacak şirketin türüne karar verilmesi oluşturuyor. Türk Ticaret Kanunu'na göre, Türkiye'de 5 farklı şirket türü bulunuyor. Tek ortakla kurulabilen anonim ve limited şirket, Türkiye'de en yaygın görülen şirket türleri. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin yüzde 82'si limited şirket iken, yüzde 13'ü anonim şirket, yüzde 4'ü kooperatif. Kollektif ve komandit şirketlerin toplamı ise yaklaşık yüzde 1 civarında. Limited şirket en az 10 bin lira, anonim şirket ise 50 bin lira sermaye ile kurulabiliyor.

ADIM ADIM İŞLEMLER

Şirket kurmak için ilk olarak Ticaret Bakanlığı'nın otomasyonu olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden (MERSİS) giriş yapılıyor. Kullanıcılar, MERSİS'in internet adresi https://mersis.gtb. gov.tr/ üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak, şirket kuruluş sürecini başlatıyor. Ardından randevu alınarak gidilen ticaret sicil müdürlüklerinde işlemler tamamlanıyor. Eskiden banka yoluyla yatırılan Rekabet Kurumu payı, ticaret sicil müdürlükleri vasıtasıyla ödeniyor. Vergi ve sosyal güvenlik kaydı işlemleri de bu adımlar sırasında gerçekleştiriliyor.

GİRİŞİMCİYE 10 ÖNERİ

Ürün ya da hizmette farklılaşın.

Hızlı olun.

Kaliteden ödün vermeyin.

Yenilikçi olun.

Farklı reklam ve tanıtım yapın.

Ödeme koşullarında farklılaşın.

Tasarım size özgü olsun.

Markalaşarak farklılaşın.

Ürün çeşitliliği ile farklılaşın.

Garantide farklılaşın.