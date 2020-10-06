Girişimciye vergi kolaylığı! 2028’e kadar vergisiz dönem

Türkiye'nin dünyadaki önemli üretim üslerinden biri haline gelmesi için arka arkaya önemli adımlar atılıyor. Meclis gündemine taşınan yeni yasa teklifiyle, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artıracak, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını destekleyecek, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek, yatırım ortamını iyileştirecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Teklife göre;

TEKNOPARK DIŞINA DA KULUÇKA MERKEZİ: Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından, bölge alanları dışında Değerlendirme Kurulu'nun kararı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca izin verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabilecek.

AR-GE BİNASI-MAKİNE VE EKİPMAN DESTEĞİ: Bölgelerde altyapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderler, yardım amacıyla bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilecek.

İSTİHDAM TEŞVİĞİ: Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için 2 yıl süreyle ve stajyer istihdam edenlere, bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere destek sağlanacak.

VERGİ İSTİSNASI UZATILDI: Yönetici şirketlerin, elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31 Aralık 2028'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak. 31 Aralık 2028'e kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde çalışan Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.