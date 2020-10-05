AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ

Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. 12 ay geri ödeme ile banka bu kredi için yüzde 1.25 faiz uyguluyor.

GARANTİ BANKASI BORÇ TRANSFER KREDİSİ

Farklı bankalardan aldığınız bir veya birden fazla bireysel ihtiyaç kredinizi Borç Transferi kampanyamızla bütçenize en uygun şekilde ve dosya masrafı ödemeden transfer edebilirsiniz.

Borç Transferi kampanyası ile vadelerinizi uzatabilir ve aylık ödeyeceğiniz taksit tutarlarını düşürebilirsiniz. Borçlarınızı birleştirerek, aynı gün tek bir yerden kredinizi anında ödeyebilirsiniz.

Kampanya kapsamında 3-36 ay arasında vadelendirme yapılmaktadır. Faiz oranları, vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik göstermektedir. Bireysel ihtiyaç kredileri için maksimum vade sınırı çalışan, emekliler ya da kira geliri sahipleri için 36 ay, yalnızca şahıs firması ya da firma ortağı geliri olan müşteriler için 36 ay'dır. Ticari amaçlı kullanılan tüm ihtiyaç kredileri için vade sınırı 36 ay'dır. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya Garanti BBVA Mobil'den yapılan başvurularda müşterilerimiz onaylanan tutar kadar kredi kullanabilirler. Maaş ödemesini bankamızdan almayan müşterilerimiz için Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya Garanti BBVA Mobil'den kullanılabilecek üst limit bireysel müşteriler için 25.000 TL, esnaflar için 60.000 TL'dir.