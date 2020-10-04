Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ekim ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı.
32 günlük hoşgeldin en yüksek mevduat faiz oranları!
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ekim ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
* Fibabanka Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.00
* Vakıfbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.75
* HSBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.00
* Burgan Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.90
* İNG Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.50
* ICBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.45
* QNB Finansbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.30
* Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 11.75
* Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 11.00
* Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 9.75
NOT: Vadeli mevduat hesapları bankalar tarafından anlık olarak değiştirilebilmektedir