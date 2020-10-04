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    • 11.10.2020 11:26
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    TL için kalkanı işe yaradı, !

    En yüksek oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. ların sağladığı vadeli mevduat hesabı faiz oranlarına sayfamızda yer verdik.

    takvim.com.tr
    Faiz depremi! En yüksek faiz oranı değişti! TL için faiz kalkanı işe yaradı

    Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ekim ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı.

    32 günlük hoşgeldin en yüksek mevduat faiz oranları!

    Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ekim ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

    * Fibabanka Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.00

    * Vakıfbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.75

    * HSBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.00

    * Burgan Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.90

    * İNG Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.50

    * ICBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.45

    * QNB Finansbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.30

    * Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 11.75

    * Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 11.00

    * Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 9.75

    NOT: Vadeli mevduat hesapları bankalar tarafından anlık olarak değiştirilebilmektedir

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    Haberler Ekonomi TL için faiz kalkanı işe yaradı, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları!