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    • 11.10.2020 12:06
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    90 gün ödemesiz 36 ay vadeli 30.000 TL veriliyor

    'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,24'ten başlayan lerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurun. Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile..

    takvim.com.tr
    90 gün ödemesiz 36 ay vadeli 30.000 TL veriliyor

    Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların yollarını aşındırıyor. Bu bağlamda en uygun faiz oran ile nakit verenler bir adım öne çıkıyor. Bu bağlamda İNG bank cepte kredi ile %1,24'ten başlayan faizlerle şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvuru yapabiliyorsunuz.


    İNG BANK KREDİ ÖZELLİKLERİ

    İNG Bank, devlet bankalarının başlattığı kredi kampanyalarında en dikkat çeken oranlarla kredi sağlayan özel bankalardan biri olmuştu.

    Müşterilerinin kredi risk puanlarına göre kredi imkanı sunan banka; yüksek kredi puanına sahip olan müşterilerine düşük faizle, düşük kredi puanına sahip olan müşterilerine ise yüksek faizle kredi imkanı sundu. Bu şekilde kredi vermeye devam eden banka Ekim ayı kredi özellikleri belli oldu.

    İhtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

    T.C uyruklu kişiler için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport; yabancı uyruklu kişiler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi
    Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri

    Bu belgelere ek olarak, çalışma durumununa göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.

    Ücretli çalışanlar:

    Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı
    Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri

    Emekliler:

    İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi
    Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi

    Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı:
    Son yıla ait vergi levhası fotokopisi
    Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi
    Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti
    Firma ortağının vergi levhası

    Çiftçiler:

    Çiftçilik belgesi

    *ING gerekliği gördüğü durumlarda ek belge ve teminat talep etme hakkına sahiptir.

    Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi nedir?

    6 Ağustos 2019 itibariyle yeni ING İhtiyaç Kredisi kullanan müşteriler için, Turuncu Ekstra programına katılan ve ING Banka Kartı veya vadesiz hesaptan aylık 750 TL harcama koşulunu yerine getiren müşterilerin hesaplarına bir sonraki ay, bir önceki ayın anaparası ile "yürürlükteki sözleşmesinde yer alan faiz oranı" ile "Banka'nın belirlediği avantajlı faiz oranı" arasındaki farkın çarpımı ile hesaplanan faiz tutarı ve bu tutara ek olarak bu faiz farkına ilişkin vergiye denk gelen tutar, geri ödeme planındaki vade gününde Banka tarafından, kredinin bağlı olduğu vadesiz hesaba nakit olarak iade edilir.
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    Haberler Ekonomi 90 gün ödemesiz 36 ay vadeli 30.000 TL veriliyor