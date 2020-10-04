90 gün ödemesiz 36 ay vadeli 30.000 TL veriliyor



İNG BANK KREDİ ÖZELLİKLERİ

İNG Bank, devlet bankalarının başlattığı kredi kampanyalarında en dikkat çeken oranlarla kredi sağlayan özel bankalardan biri olmuştu.

Müşterilerinin kredi risk puanlarına göre kredi imkanı sunan banka; yüksek kredi puanına sahip olan müşterilerine düşük faizle, düşük kredi puanına sahip olan müşterilerine ise yüksek faizle kredi imkanı sundu. Bu şekilde kredi vermeye devam eden banka Ekim ayı kredi özellikleri belli oldu.

İhtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

T.C uyruklu kişiler için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport; yabancı uyruklu kişiler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi

Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri

Bu belgelere ek olarak, çalışma durumununa göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.

Ücretli çalışanlar:

Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı

Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri