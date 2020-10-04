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    • Ekonomi
    • 04.10.2020 Gazete
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    Yatırımcılara arazi fırsatı

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Diyarbakır'a, Muğla'dan (Bodrum) Aydın'a (Didim) kadar 27 ildeki bazı Hazine taşınmazlarının satışı için ihale açtı.

    Yatırımcılara arazi fırsatı
    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Diyarbakır'a, Muğla'dan (Bodrum) Aydın'a (Didim) kadar 27 ildeki bazı Hazine taşınmazlarının satışı için ihale açtı.

    Yüzölçümü 1127 dönümü bulan 107 taşınmaz 84 ihaleyle satılacak. İhaleler 2 grup halinde yapılacak. İlk gruptaki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 12-13-14-15 ve 16 Ekim olacak. İkinci gruptaki taşınmazlar için ise 26-27 Ekim ve 2-3-4 Kasım tarihlerine kadar son teklifler verilecek. İhalelerde yatırımcılara, yüzde 30 peşin ödeme ile 4 yıla kadar taksit imkanı, ihale bedelinin KDV'den ve tapu harçlarından muaf tutulması gibi cazip fırsatlar sunuluyor.
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    Haberler Ekonomi Yatırımcılara arazi fırsatı