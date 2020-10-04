Yatırımcılara arazi fırsatı

İdaresi Başkanlığı (ÖİB),a, Muğla'dan (Bodrum) Aydın'a (Didim) kadar 27 ildeki bazı Hazine taşınmazlarının satışı için ihale açtı.bulan 107 taşınmaz 84 ihaleyle satılacak. İhaleler 2 grup halinde yapılacak. İlk gruptaki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 12-13-14-15 ve 16 Ekim olacak.son teklifler verilecek. İhalelerde yatırımcılara,