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    • Ekonomi
    • 02.10.2020 Gazete
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    Borsamız sade ve öngörülebilir oldu

    , hesabından, Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

    Hazine ve Albayrak, hesabından, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı. 'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Bakan , " sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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