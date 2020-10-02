Borsamız sade ve öngörülebilir oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı. Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Bakan Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" değerlendirmesinde bulundu.