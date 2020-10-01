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    • 01.10.2020 14:24
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    Son dakika: 'tan mesajı

    Son dakika haberleri... , "'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul mesajı

    Son dakika haberleri... , "'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" ifadelerini kullandı.

    Albayrak, Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Borsa İstanbul'da yeni dönemin başladığını söyleyerek, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı" dedi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul mesajı