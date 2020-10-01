Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı.



Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir. https://t.co/51lwXbYkio — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 1, 2020

Albayrak, Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Borsa İstanbul'da yeni dönemin başladığını söyleyerek, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı" dedi.

#Borsaİstanbul Pay Piyasası Pazar Yapısı Güncelleniyor.



Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırıyor. Düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile 01 Ekim 2020 tarihinde devreye alınıyor.

Detaylı bilgi için: https://t.co/wnsuoqmSet pic.twitter.com/VMMsSE8RGg — Borsa İstanbul (@borsaistanbul) September 30, 2020

Ayrıntılar geliyor...