Banka hisseleri öncü oldu

Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirerek borsada yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde buldu.
Maviş, normalleşme adımları geldikçe bankacılık sektörü üzerindeki baskının azalmasıyla, banka hisselerinde yavaş yavaş talebin artacağını ifade ederek, "Borsa İstanbul'da 1134 seviyesini takip edeceğiz" dedi.
Borsa İstanbul'da 1134 seviyenin önemli olduğunun altını çizen Belgin Maviş, "Bu seviyenin geçilmesi sonrası 1145 puanlara bakacağız. 1134 direncinin ardından ikinci direnç 1140-1145 bandı.
Bunun aşılması durumunda 1150 ve daha yukarıdaki seviyeler için iyimserliğin korunacağı kapanışlara bakacağız" diye konuştu.
Borsa İstanbul'da geri çekilmelerde 1125 seviyesinin ve Avrupa borsalarının seyrinin önemli olduğunu belirten Maviş, "Bir kez daha gördük ki ve bunların bankacılık sektörü üzerindeki baskısı azaldıkça banka hisselerinin fiyatlarının ucuzladığı dönemde onlara doğru talebin artacağı bir süreç olacaktır" dedi.
YENİ SİSTEM BUGÜN BAŞLIYOR
Borsa İstanbul'un, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığı düzenleme bugünden itibaren uygulamaya alınacak.
Düzenleme ile pazarlar yeni kriterlere göre tekrar belirlenecek. Bugüne kadar Yıldız Pazar Grup 1 ve Yıldız Pazar Grup 2'de yer alan hisseler, Yıldız Pazar altında birleşirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar'da devam edecek.
Düzenleme sonrası en önemli değişiklik ise Ana Pazar Grup 2'deki hisselerin bugünden itibaren Gelişen İşletmeler Pazarı'ndaki şirketlerle birlikte Alt Pazar'da işlem görecek olması.
SPK'nın tedbir kararlarının kalkması durumunda, yeni pazar güncellemesine ilişkin işlem esasları da tamamen devreye girmiş olacak.
Bu durumda en önemli değişikliğin bulunduğu Alt Pazar'daki hisse senetlerinde açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak ve sürekli şekilde brüt takas uygulaması bulunacak.