Maaşlara YEP ayarlaması… Memur enflasyon farkı ne kadar olacak? 2021 Ocak memur maaş zammı kaç TL?

2021 Ocak memur maaş zammı kaç TL? Memur enflasyon farkı ne kadar olacak? Türkiye'nin merakla beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Açıklamada 2020 sonu ve 2021 yılı enflasyon tahminine yer verildi. Enflasyon tahminlerinin ardından gözler memur maaş zamlarına çevrildi. Maaş zamları enflasyon oranlarına göre belirlenen memurlar ve memur emeklileri, 2021 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Memur enflasyon farkı ne kadar? İşte yanıtı…

2021 YILI EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine göre 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak. İşte 2021 zamlı emekli maaşları;

- 1.500 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 1.581,00 TL maaş alacak.

- 1.600 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 1.686,40 TL maaş alacak.

- 1.800 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 1.897,20 TL maaş alacak.

- 2.000 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.108,00 TL maaş alacak.