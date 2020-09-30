Maaşlara YEP ayarlaması… Memur enflasyon farkı ne kadar olacak? 2021 Ocak memur maaş zammı kaç TL?

2021 Ocak memur maaş zammı kaç TL? Memur enflasyon farkı ne kadar olacak? Türkiye'nin merakla beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Açıklamada 2020 sonu ve 2021 yılı enflasyon tahminine yer verildi. Enflasyon tahminlerinin ardından gözler memur maaş zamlarına çevrildi. Maaş zamları enflasyon oranlarına göre belirlenen memurlar ve memur emeklileri, 2021 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Memur enflasyon farkı ne kadar? İşte yanıtı…
2021 YILI EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?
Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine göre 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak. İşte 2021 zamlı emekli maaşları;
- 1.500 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 1.581,00 TL maaş alacak.
- 1.600 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 1.686,40 TL maaş alacak.
- 1.800 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 1.897,20 TL maaş alacak.
- 2.000 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.108,00 TL maaş alacak.
- 2.200 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.318,80 TL maaş alacak.
- 2.400 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.529,60 TL maaş alacak.
- 2.600 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.740,00 TL maaş alacak.
- 2.800 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.951,20 TL maaş alacak.
- 3.000 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 3.162,00 TL maaş alacak.
- 3.200 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 3.372,80 TL maaş alacak.
- 3.400 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 3.583,60 TL maaş alacak.
- 3.600 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 3.794,40 TL maaş alacak.
- 3.800 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 4.005,00 TL maaş alacak.
- 4.000 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 4.216,00 TL maaş alacak.
- 4.200 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 4.426,00 TL maaş alacak.
- 4.400 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 4.637,00 TL maaş alacak.
2021'DE YÜZDE 8 ENFLASYON
Alınan toplu sözleşme karar kararlarına göre memurlara 2020 yılı için %4 + %4 oranında, 2021 yılı için de %3 + %3 oranında zam yapılması hakem heyeti tarafından imzalanmış ve ilan edilmişti. Bakan Albayrak'ın açıkladığı enflasyon hedefine göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 2'lik fark ücret oluşuyor.
2020 yılı için yüzde 10,5 enflasyon beklenirken 2021 yılı için enflasyon hedefi yüzde 8 oldu. Şayet Bakan Albayrak'ın açıkladığı enflasyon hedeflemesi gerçekleşirse yüzde 2'lik enflasyon farkı şu anda hükümetin Yeni Ekonomi Programı içerisinde yer almış olacak.
Bir önceki enflasyon tahmini ise 2021 için yüzde 6 olarak açıklanmıştı.
YENİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2020 sonu TÜFE tahmini yüzde 10,5 (Önceki yüzde 8,5)
2021 tahmini yüzde 8 (Önceki yüzde 6)
2022 tahmini yüzde 6 (Önceki yüzde 4,9)
2023 tahmini yüzde 4,9
İŞTE YENİ YOL HARİTASI
BÜYÜME
2020 büyüme tahmini yüzde 0,3 (Önceki yüzde 5)
2021 büyüme tahmini yüzde 5,8 (Önceki yüzde 5)
2022 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)
2023 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)