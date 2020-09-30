Ekonominin 3 yıllık yol haritası çizildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'büyüme ve istihdam' odaklı 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı.
Bu seneki YEP'in ana temalarını 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirlediklerini anlatan Albayrak, her birini ayrı bir meydan okuma olarak gördüklerini vurguladı. Yeni dengelenmenin, salgının makroekonomik denge ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasını, iç ve dış dengenin yeniden sağlanmasını, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli rakamlara indirilmesini ve cari işlemler açığının kapatılmasını ifade ettiğini aktaran Albayrak, bu denge üzerine sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa edeceklerini dile getirdi. 'Yeni Normal'e değinen Albayrak, Covid-19 ile dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatın işleyişinin önemli ölçüde değişime uğradığını dile getirerek, "Ekonomimizin bu sürece gereken uyumu sağlayabilmesi için dijital dönüşüme hız kazandırılması, e-hizmetlerin hayatın her alanına yaygınlaştırılması, yeni finansal çözümlerin üretilmesi ve yeni çalışma modelleri oluşturulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi. Albayrak, programın üçüncü teması 'Yeni Ekonomi'nin yenilikçi, yüksek katma değerli, ihracata dayalı, insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma modelini temsil ettiğini söyledi. Albayrak, şöyle konuştu: "Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak, rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı 'stratejik reformları' hayata geçirmeye devam edeceğiz."
HEDEF ÜST LİG
Bakan Berat Albayrak, şu mesajları verdi:
● BU yıl büyümenin yüzde 0.3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2021'de, ertelenen tüketim ve yatırımların devreye girmesi ve turizm gelirlerindeki normalleşmeyle birlikte büyümenin yüzde 5.8 olmasını tahmin ediyoruz.
● Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracata, katma değerli üretime ve istihdama çok daha fazla yoğunlaşacağız.
● İhtıyatlı duruşumuzu koruyarak, her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz.
● Ülkemizi, ekonomide bir üst lige çıkaracak, sürdürülebilir büyüme modelini tesis edecek tüm politikaların başarıya ulaşması için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
COVID-19'LA MÜCADELEYE 494 MİLYAR TL DESTEK Ödeme türü Milyar
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 1.5 TRİLYONU AŞACAK
ENFLASYON % 5'İN ALTINA İNECEK
İŞGÜCÜNE KATILIM YÜKSEK
MİLLİ GELİR 7 TRİLYONU GEÇECEK
İŞ DÜNYASINDAN YEP'E TAM DESTEK
RIFAT HISARCIKLIOĞLU/ TOBB BAŞKANI: Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olması özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir.
NAİL OLPAK/DEİK BAŞKANI: Türk iş dünyası ve özel sektörüne güven veren, makro ekonomik gerçeklere dayanan yeni bir yol haritası ortaya konuldu.
GÜRSEL BARAN/ATO BAŞKANI: Yeni programla Türkiye 2023'e daha güçlü bir ülke olarak ulaşacak.
İSMAİL GÜLLE/TİM BAŞKANI: İhracata, katma değerli üretime ve istihdama yoğunlaşılacak olması memnuniyet verici.
ŞEKİB AVDAGIÇ/ İTO BAŞKANI: YEP'teki hedefler Coronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli.
3 YILDA 4 MİLYON KİŞİYE İŞ
YEP, 2021-2023 yılları arasında istihdam piyasasında tarihi bir dönüşümü hedefliyor. Katma değerli üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme ile işgücü piyasasına yönelik yapısal dönüşüm adımlarının hayata geçirilmesi planlanırken, 3 yılda 4 milyon kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. YEP hedeflerine göre, 2020 sonunda 26 milyon 673 bin olan istihdam edilenlerin sayısı, 2023'te 30 milyon 742 bine çıkarılacak. Pandemi sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin deneyim kazanarak işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi sürekli çalışmayı teşvik edici ve işgücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi hayata geçirilecek. 'Hızlı işe dönüş desteği' ile işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk dönmeleri teşvik edilecek.