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    • Ekonomi
    • 29.09.2020 10:26
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    • 29.09.2020 10:34
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    'tan "Ekonomik " açıklaması: Güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz

    : öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz.


    Ekonomik Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan , "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Ekonomik Güven Endeksi" açıklaması: Güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz
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