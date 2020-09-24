Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca , geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, basın mensuplarının personel alımı olacak mı? sorusuna cevap veren Bakan Koca, detayları açıkladı. 18 bin personel alımı kadro dağılımı henüz belli olmadı. Kadro dağılımının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. 18 bin kamu personeli alımında atamaların KPSS tercihleri ile yapılacak ve atamalar KPSS puan sıralamasına göre, mülakat olmadan yapılacak. Daha önce yapılan açıklamada alımın, yeni açılacak hastanelere yapılacağın yer verilmişti. Ancak Türkiye genelinde eksik olması nedeniyle alımın 81 şehre yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı 81 şehre ve mülakatsız olacak
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca , geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, basın mensuplarının personel alımı olacak mı? sorusuna cevap veren Bakan Koca, şunları söyledi:
"Özellikle bu dönemde sağlık kahramanlarımız cephede fedakarca savaşıyor. Bu dönemin yükünü nasıl kaldırdığımızı ben iyi biliyorum.ç Yoğun bakımda çalışan bir sağlık personeli, bu ortamda bir şekilde covidli olduğu bilinen hastaya saatlerce hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolunu açmak için saatlerce çalıştığını yorulduğunu çaba içinde olduğunu, evine giderken çocuğuna sarılamaması zor. Bu dönemde empati yapılması gerekiyor.
Açmak olduğumuz , yeni açtığımız, kapasitesini arttıracağımız hastaneler için çalışma yapıyoruz.
1-2 hafta içinde netleşmiş olur. Personel alımı yapacağız. Bunu bildirelim. 1-2 hafta içinde netleşmiş olur."
18 BİN PERSONEL ALINACAK
Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkanı Aras Ali Altıntaş yaptığı son açıklamada, Bakanlık bünyesine 18 bin kamu personeli alımı yapılmasının planlandığını , alımın kısa sürede yapılacağını söyledi.
KADRO DAĞILIMI
18 bin personel alımı kadro dağılımı henüz belli olmadı. Kadro dağılımının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.
MÜLAKATSIZ OLACAK
18 bin kamu personeli alımında atamaların KPSS tercihleri ile yapılacak ve atamalar KPSS puan sıralamasına göre , mülakat olmadan yapılacak.
TÜRKİYE GENELİ ALIM BEKLENİYOR
Daha önce yapılan açıklamada alımın, yeni açılacak hastanelere yapılacağın yer verilmişti. Ancak Türkiye genelinde eksik olması nedeniyle alımın 81 şehre yapılması bekleniyor.