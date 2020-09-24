Sağlık Bakanlığı personel alımı 81 şehre ve mülakatsız olacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca , geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, basın mensuplarının personel alımı olacak mı? sorusuna cevap veren Bakan Koca, şunları söyledi:

"Özellikle bu dönemde sağlık kahramanlarımız cephede fedakarca savaşıyor. Bu dönemin yükünü nasıl kaldırdığımızı ben iyi biliyorum.ç Yoğun bakımda çalışan bir sağlık personeli, bu ortamda bir şekilde covidli olduğu bilinen hastaya saatlerce hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolunu açmak için saatlerce çalıştığını yorulduğunu çaba içinde olduğunu, evine giderken çocuğuna sarılamaması zor. Bu dönemde empati yapılması gerekiyor.

Açmak olduğumuz , yeni açtığımız, kapasitesini arttıracağımız hastaneler için çalışma yapıyoruz.

1-2 hafta içinde netleşmiş olur. Personel alımı yapacağız. Bunu bildirelim. 1-2 hafta içinde netleşmiş olur."