Ücretsiz bilgisayar askıda tablet ücretsiz bilgisayar kampanyası Türkiye'de oldukça ses getirmiş durumda. Bu kampanyalara nasıl başvuru yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim alacak öğrenciler için EBA Destek Merkezleri kurdu. Sayıları Türkiye genelinde 8 bin oldu. Ayrıca Kızılay uzaktan eğitime yakın destek kampanası ile bağış alarak öğrencilere destek sunacak. Bunun için 168 çağrı merkezinden PTT'den 2868 numaralı Türk Kızılayı posta çeki hesabı üzerinden, GSM operatörlerinden 2868'e EĞİTİM yazarak sms atmaları ile Kızılay şubelerine giderek, İnternet yada mobil bankacılık üzerinden yapılacak bağışlar ile bağışta bulunulabilecek.
ÖĞRENCİLER HAYDİ ŞİMDİ BİLGİSAYAR KAMPANYASINDAN NE ZAMAN VE NASIL YARARLANACAK?
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi.
TÜRK KIZILAYI BİLGİSAYAR DESTEĞİ;
Kızılay uzaktan eğitime yakın destek kampanası ile bağış alarak öğrencilere destek sunacak. Bunun için 168 çağrı merkezinden PTT'den 2868 numaralı Türk Kızıalyı posta çeki hesabı üzerinden, GSM operatörlerinden 2868'e EĞİTİM yazarak sms atamları ile Kızılay şubelerine giderek, İnternet yada mobil bankacılık üzerinden yapılacak bağışlar ile bağışta bulunulabilecek.
ÜCRETSİZ TABLET DAĞITAN KURUMLAR;
Türk Kızılayı uzaktan eğitime yan destek kampanyası
Savunma Sanayisi 19 Bin tablet dağıtacak.
Aselan Roketsan, Havelsan, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.
Türk Hava Yollarından yeni destek
İnsansız hava aracı üretimi yapan Baykar 5 bin tablet desteği,
Esenler Belediyesinden eğitim için destek
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LAPTOP NEDİR?
Dizüstü bilgisayar ya da laptop, taşınabilir türden, genellikle ekran ve klavye olmak üzere iki parçadan oluşan kişisel bilgisayarlardır. Bir dizüstü bilgisayar bir masaüstü bilgisayarın klavye, fare ve ekran gibi bileşenlerini tek bir parçada toplar. Dizüstü bilgisayarlar bir AC bağdaştırıcıdan gücünü alır ve şarj edilebilir bir batarya ile güç kaynağından uzakta da kullanılabilir. Dizüstü bilgisayarlar küçük ve taşınabilir olmaları açısından avantajlıdır.
İlk portatif DOS bilgisayarını 1985'de Siemens Nixdorf üretmiştir. Homecomputer, yani ev bilgisayarı sınıfında ilk portatif bilgisayar ise Commodore 64 SX olarak 1984'de piyasaya sürüldü.
Dizüstü bilgisayarlar günümüz dünyasının en çok gelişen ve en çok ilgi gören teknoloji aygıtlarından biri olmuştur. İlk dizüstü bilgisayarı üreten şirketler Sony ve Compaq'tır. Masaüstü tabir edilen klasik ev ve iş bilgisayarlarına seçenek olarak geliştirilen dizüstü bilgisayarların yapılmasındaki temel amaç taşınabilir kullanım sağlamaktır. İlk olarak laptop (dizüstü bilgisayar) terimi 1983 yılında NEC UltraLite ve Compaq LTE model bilgisayarlar için kullanılmıştır. Laptop (dizüstü bilgisayar) sözcük anlamı olarak İngilizce (diz-üstü) sözcüklerinden türetilmiştir ve adında da taşınabilirlik birinci sırada yer almıştır. Ancak daha sonra laptop bilgisayarların kullanımının yaygınlaşmasıyla, sağlık örgütlerinin ve bilim çevrelerinin dikkati bu dala daha fazla yoğunlaşmıştır. Bulunan bulgularda dizüstü bilgisayarlar ilk defa düş kırıklığına uğratmış ve dizüstünde kullanımlarının sağlık açısından uygun olmadığı bulunmuştur.