Tuzla Belediyesi askıda tablet kampanyası başlattı. Belediye sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öğrencilerimizin uzaktan eğitimle ihtiyaç olan tablet ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattık. Toplanan tablet ve bilgisayarlar, Tuzla'da eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere belediye ekipleri tarafından ulaştıracak denildi.

Didim Belediyesinden başlatılan kampanyaya başvurular ve bağışçılar için başvuru yöntemleri açıklandı. Didim Belediyesi tarafından toplanan yardımlarla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar alınarak dağıtımı sağlanacak. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlarımız, detaylı bilgi ve iletişim için 444 81 09 No'lu çağrı merkezi ve Didim Belediyesi Halk Masası ile iletişime geçebilirler" denildi.

Gaziantep Valiliğinden askıda tablet açıklamasında interneti olmayan yada bilgisayarı olmayan 100 bin öğrenciye yardım eli uzatılacağı açıklandı.

Teknofestten yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapılan kampanyalar ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayarlar ulaştırılacak.

Türk Hava Yolları Çalışanı köy okullarında uzaktan eğitim alma imkanı olmayan çocuklara yardım elini uzattı. Şu ana kadar 160 çocuğa bağış ulaştırıldığı açıklandı.