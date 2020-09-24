Ücretsiz bilgisayar askıda tablet ücretsiz bilgisayar kampanyası Türkiye'de oldukça ses getirmiş durumda. Bu kampanyalara nasıl başvuru yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim alacak öğrenciler için EBA Destek Merkezleri kurdu. Sayıları Türkiye genelinde 8 bin oldu. Ayrıca Kızılay uzaktan eğitime yakın destek kampanası ile bağış alarak öğrencilere destek sunacak. Bunun için 168 çağrı merkezinden PTT'den 2868 numaralı Türk Kızıalyı posta çeki hesabı üzerinden, GSM operatörlerinden 2868'e EĞİTİM yazarak sms atamları ile Kızılay şubelerine giderek, İnternet yada mobil bankacılık üzerinden yapılacak bağışlar ile bağışta bulunulabilecek.
TÜRK KIZILAYI BİLGİSAYAR DESTEĞİ;
Kızılay uzaktan eğitime yakın destek kampanası ile bağış alarak öğrencilere destek sunacak. Bunun için 168 çağrı merkezinden PTT'den 2868 numaralı Türk Kızıalyı posta çeki hesabı üzerinden, GSM operatörlerinden 2868'e EĞİTİM yazarak sms atamları ile Kızılay şubelerine giderek, İnternet yada mobil bankacılık üzerinden yapılacak bağışlar ile bağışta bulunulabilecek.
ÜCRETSİZ TABLET DAĞITAN KURUMLAR;
Türk Kızılayı uzaktan eğitime yan destek kampanyası
Savunma Sanayisi 19 Bin tablet dağıtacak.
Aselan Roketsan, Havelsan, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.
Türk Hava Yollarından yeni destek
İnsansız hava aracı üretimi yapan Baykar 5 bin tablet desteği,
Esenler Belediyesinden eğitim için destek
ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Baykar Teknik Müdürü ve T3 vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar uzaktan eğitime destek için savunma sanayisindeki yatırımları ile bilinen şirketten bir açıklama geldi. Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. Baykar olarak 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz." denildi.
Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Bağışçılarda bu adresi üzerinden gerekli işlemleri yapabilirler. Başvuru şartlarında ilkokul ortaokul yada lise öğrencisi olmak, Esenlerde ikamet etmek, tablete başvurunun fazla olması durumunda başarı durumu dikkate alınacak.
Tuzla Belediyesi askıda tablet kampanyası başlattı. Belediye sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öğrencilerimizin uzaktan eğitimle ihtiyaç olan tablet ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattık. Toplanan tablet ve bilgisayarlar, Tuzla'da eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere belediye ekipleri tarafından ulaştıracak denildi.
Didim Belediyesinden başlatılan kampanyaya başvurular ve bağışçılar için başvuru yöntemleri açıklandı. Didim Belediyesi tarafından toplanan yardımlarla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar alınarak dağıtımı sağlanacak. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlarımız, detaylı bilgi ve iletişim için 444 81 09 No'lu çağrı merkezi ve Didim Belediyesi Halk Masası ile iletişime geçebilirler" denildi.
Gaziantep Valiliğinden askıda tablet açıklamasında interneti olmayan yada bilgisayarı olmayan 100 bin öğrenciye yardım eli uzatılacağı açıklandı.
Teknofestten yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapılan kampanyalar ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayarlar ulaştırılacak.
Türk Hava Yolları Çalışanı köy okullarında uzaktan eğitim alma imkanı olmayan çocuklara yardım elini uzattı. Şu ana kadar 160 çocuğa bağış ulaştırıldığı açıklandı.
LAPTOP NEDİR?
Dizüstü bilgisayar ya da laptop, taşınabilir türden, genellikle ekran ve klavye olmak üzere iki parçadan oluşan kişisel bilgisayarlardır. Bir dizüstü bilgisayar bir masaüstü bilgisayarın klavye, fare ve ekran gibi bileşenlerini tek bir parçada toplar. Dizüstü bilgisayarlar bir AC bağdaştırıcıdan gücünü alır ve şarj edilebilir bir batarya ile güç kaynağından uzakta da kullanılabilir. Dizüstü bilgisayarlar küçük ve taşınabilir olmaları açısından avantajlıdır.
İlk portatif DOS bilgisayarını 1985'de Siemens Nixdorf üretmiştir. Homecomputer, yani ev bilgisayarı sınıfında ilk portatif bilgisayar ise Commodore 64 SX olarak 1984'de piyasaya sürüldü.
Dizüstü bilgisayarlar günümüz dünyasının en çok gelişen ve en çok ilgi gören teknoloji aygıtlarından biri olmuştur. İlk dizüstü bilgisayarı üreten şirketler Sony ve Compaq'tır. Masaüstü tabir edilen klasik ev ve iş bilgisayarlarına seçenek olarak geliştirilen dizüstü bilgisayarların yapılmasındaki temel amaç taşınabilir kullanım sağlamaktır. İlk olarak laptop (dizüstü bilgisayar) terimi 1983 yılında NEC UltraLite ve Compaq LTE model bilgisayarlar için kullanılmıştır. Laptop (dizüstü bilgisayar) sözcük anlamı olarak İngilizce (diz-üstü) sözcüklerinden türetilmiştir ve adında da taşınabilirlik birinci sırada yer almıştır. Ancak daha sonra laptop bilgisayarların kullanımının yaygınlaşmasıyla, sağlık örgütlerinin ve bilim çevrelerinin dikkati bu dala daha fazla yoğunlaşmıştır. Bulunan bulgularda dizüstü bilgisayarlar ilk defa düş kırıklığına uğratmış ve dizüstünde kullanımlarının sağlık açısından uygun olmadığı bulunmuştur.