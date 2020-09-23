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    • Ekonomi
    • 23.09.2020 Gazete
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    Ödeme gücüne göre vergi dönemi

    'nın önemli ayağını oluşturan vergide adaleti hedefleyen reform adımları, vatandaşın memnuniyetini artırdı. 'ın açıkladığı programın önemli ayaklarından biri olan yeni vergi sistemiyle değil güçlü beyan dönemi başladı.

    Ödeme gücüne göre vergi dönemi
    Yeni Ekonomi Programı'nın önemli ayağını oluşturan vergide adaleti hedefleyen reform adımları, vatandaşın memnuniyetini artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı programın önemli ayaklarından biri olan yeni vergi sistemiyle değil güçlü beyan dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılan anket, vatandaşların ödemede güvenlik, ödeme kolaylığı, ödemelerin hatasız olması, istenen zaman diliminde ödeme imkanı konularında memnuniyetinin arttığını ortaya koydu. 'nin çalışmalarına mükellef memnuniyet oranı yüzde 78.24, meslek mensubu memnuniyet oranı da yüzde 77 olarak belirlendi. Yeni vergi sistemiyle ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırıldı. Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik artırılarak, vergileme hizmetleri etkinleştirildi.

    HAZAL ATEŞ
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