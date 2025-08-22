Leyla Lydia Tuğutlu annelik arasını sonlandırdı

Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Annelik arası vermiş olduğunu basın mensuplarına söyleyen oyuncu, "Ben annelik arası vermiştim. Annelik çok güzel ama yorucu... Yine de keyif alıyorum. Çocuğumuza eşim ile beraber bakıyoruz, şimdi çalışmalardan kaynaklı aileden de biraz destek alıyoruz. Ailede kim müsaitse oğlumuz Evren'le o ilgileniyor." dedi.

BABAYI ÖRNEK ALIYOR

Sözlerine devam eden Tuğutlu, "Tekrar işe döndüğümde, oğlumdan ayrılmak zor geldi. Artık anlayabilecek yaşta olduğu için işe gittiğimi ona anlatmaya başladık ve o da anladı. Biraz babaya dönüş yaptı ve onunla takılmaya başladılar. Erkek olduğu için yavaş yavaş onu da örnek alıyor." diyerek gülümsedi.

Güzel oyuncu, artık kariyerine odaklanacağını söyledi.

Ceyhun Ergin'le evli olan Tuğutlu'nun oğlu Evren, 2023 yılında dünyaya gelmişti.