Icardi’ye nafaka şoku: Şirket hisselerine haciz

Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Arjantin mahkemesi, çocukların nafaka borcu kapsamında Icardi’nin şirket hisselerine 110 bin dolarlık haciz kararı verdi. Karar, ek faiz ve icra masraflarını da kapsıyor.

Giriş Tarihi :22 Ağustos 2025
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerilim bitmiyor. Arjantin basını, Icardi ve Nara'nın ayrılık sürecinde Nara'nın, Icardi'nin toplam servetinin yarısını istediğini öne sürmüştü.

Icardi'nin serveti ise yaklaşık 80 milyon euro... Arjantin basınında şimdi de yeni iddialar yer aldı. Wanda Nara'nın açtığı nafaka davası iddialara göre sonuçlandı ve Icardi kaybetti. Arjantinli gazeteci Martín Candalaft, yargıcın aldığı kararı duyurdu.

HACİZ KONULDU

Mauro Icardi, nafaka borçluları listesine eklenecek. Buenos Aires 106. Medeni Mahkemesi'nde alınan karara göre, Wanda Nara'nın talebi üzerine Icardi'nin şirketindeki hisselerine 110 bin dolar tutarında haciz konuldu. Bu rakam, çocuklarının nafaka borcu için "gıda alacağı" kapsamında değerlendirildi.

110 bin dolarlık çocuk nafakası dışında haciz, 3 bin 500 dolar ek faiz ve icra masrafını da kapsıyor. Mahkeme ayrıca, İcardi'nin şirketinin yönetim kurulu başkanına yazı gönderilmesini, haczin uygulanmasını ve bu kaydın dava dosyasına işlenmesini emretti.

