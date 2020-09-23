Esenler Belediye'si hediye 10 tablet kampanyası başlattı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçen öğrencilere destek amacı ile başlatılan kampanya kapsamında başvuru şartları ve bağış linki esenler.bel.tr resmi internet sitesi üzerinde vatandaşlara duyuruldu. İşte Eğitime Destek Kampanyası kapsamında 10 bin tablet başvuru şartları ve detaylar... Tablet yani tablet bilgisayar gibi bir işletim sistemine, dokunmatik ekrana sahip mobil cihazlardır. Parmak ve kalem ile kullanılabilirler. Fare ve klavye ile donatılabilirler. Ekran boyutu 7 inç ve üzeridir. iOS, Android ve Windows işletim sistemleri tabletlerde bulunan işletim sistemleridir.