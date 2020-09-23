Esenler Belediye'si hediye 10 tablet kampanyası başlattı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçen öğrencilere destek amacı ile başlatılan kampanya kapsamında başvuru şartları ve bağış linki esenler.bel.tr resmi internet sitesi üzerinde vatandaşlara duyuruldu. İşte Eğitime Destek Kampanyası kapsamında 10 bin tablet başvuru şartları ve detaylar... Tablet yani tablet bilgisayar gibi bir işletim sistemine, dokunmatik ekrana sahip mobil cihazlardır. Parmak ve kalem ile kullanılabilirler. Fare ve klavye ile donatılabilirler. Ekran boyutu 7 inç ve üzeridir. iOS, Android ve Windows işletim sistemleri tabletlerde bulunan işletim sistemleridir.
ESENLER BELEDİYESİ ÜCRETSİZ TABLET KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Esenler Belediyesi Eğitime Destek Kampanyası adı altın tablet başvurularını esenler.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden alıyor.
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?
Esenler Belediyesi Eğitime Destek Kampanyası adı altın bağışta bulunmak isteyenlerin bağışlarını esenler.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden alıyor.
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI
Esenler Belediyesi 10 bin tablet kampanyasına başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki başvuru şartlarını taşımanız gerekmektedir. İşte başvuru şartları;
- Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.
- Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
- İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
- Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.
- Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
- Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
- Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
TABLET NEDİR?
Tablet yani tablet bilgisayar gibi bir işletim sistemine, dokunmatik ekrana sahip mobil cihazlardır. Parmak ve kalem ile kullanılabilirler. Fare ve klavye ile donatılabilirler. Ekran boyutu 7 inç ve üzeridir.
iOS, Android ve Windows işletim sistemleri tabletlerde bulunan işletim sistemleridir.