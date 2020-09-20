4C / MEMUR EMEKLİLERİ EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

Memur emeklileri olarak Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki vatandaşlar da emekli maaş sorgulamalarını E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Hatta 4C'liler maaş ve ikramiye sorgulaması gerçekleştirebilirler. Sorgulama işlemi https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adres üzerinden yapılabilmektedir. Bu ekranda sizden istenen bilgileri girerek sonuca ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.