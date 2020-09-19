Her vatandaşın hayali olan emeklilikte şayet sigortalı bir işte çalışmıyorsanız isteğe bağlı sigorta ile emekli olma şansınız vardır.
Çalışma hayatında aktif olarak yer almayan vatandaşlar yaşlandıklarında emekli olmak için isteğe bağlı emeklilik seçeneğini değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu seçenek ile her ay düzenli prim ödemesi yapması gereken vatandaşlar için en önemli nokta ise sigorta prim tutarı. İsteğe bağlı sigortalılar, SSK statüsünde daha az prim ile daha erken emekli olabiliyorlar. Peki, bunu nasıl yapabilirler? Uzun yıllar çalışmış fakat emeklilik sigorta primini tamamlayamamış ev hanımları yahut part time sigorta gerektirmeyen işlerde çalışmış kişilerin merak içerisinde araştırdığı isteğe bağlı sigorta hakkında tüm merak edilenler… İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Herhangi bir kurum, firma ya da şirketten çalışmayan vatandaşlar emekli olabilmek için prim ödemesi yapması gerekiyor. Çalışma hayatında yer almayan vatandaşlar için ise bu şart isteğe bağlı sigorta primi ödemesi ile yapılıyor. Bu prim ödemelerinde ise sigorta primi ödemeleri şu şekilde;
İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların aylık yatırcakları ücret tutarı şu şekilde;
Çiftçiler: SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK % tarım sigortası primi ise 913 TL oldu. Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL'ye yükseldi.
Normal Vatandaşlar: İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 2020 yılında 941 TL.
Ev Hanımları: İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 2020 yılında 847 TL.
Şartlar Nelerdir?
İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Başvuru Nereye Yapılır?
İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi İle müracaat yapabilirler.
Prim Süreleri Daha Uzun Olacak!
2008'den evvel SSK'ya tabi isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayan kişiler Bağ-kur statüsünde alındıklarının farkında değiller ise daha çok prim öderler. Daha çok prim ile beraber daha geç emekli olurlar.