Her vatandaşın hayali olan emeklilikte şayet sigortalı bir işte çalışmıyorsanız isteğe bağlı sigorta ile emekli olma şansınız vardır.

Çalışma hayatında aktif olarak yer almayan vatandaşlar yaşlandıklarında emekli olmak için isteğe bağlı emeklilik seçeneğini değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu seçenek ile her ay düzenli prim ödemesi yapması gereken vatandaşlar için en önemli nokta ise sigorta prim tutarı. İsteğe bağlı sigortalılar, SSK statüsünde daha az prim ile daha erken emekli olabiliyorlar. Peki, bunu nasıl yapabilirler? Uzun yıllar çalışmış fakat emeklilik sigorta primini tamamlayamamış ev hanımları yahut part time sigorta gerektirmeyen işlerde çalışmış kişilerin merak içerisinde araştırdığı isteğe bağlı sigorta hakkında tüm merak edilenler… İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de