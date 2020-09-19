Emeklilerin beklediği 355 TL intibak zammı müjdesi! SGK intibak zammı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapıldı. O dönemde 300 TL'ye kadar maaşlar da artış sağlandı. İntibak düzenlemesinin 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların kazanç elde edebilmeleri için de yeniden uygulanması bekleniyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İntibak KPDK'YA Gelecek
Milyonlarca emeklinin gündeminde bir de intibak zammı var. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödeme yapılarak giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 355 liraya varan zam yolunun açılmasını istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
Emekli Maaşlarında İntibak Düzenlemesi
Bilindiği üzere, Türkiye'de emeklilerin maaş hesaplamasında üç farklı yöntem uygulanıyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Bu oranı, 2000 ila 2008 Eylül tarihleri arası takip ediyor. Bu kapsamda emekli maaşı hesaplanmasında en düşük aylık bağlama oranı ise 2008 yılının Ekim ayından sonrası çalışmalar için uygulanıyor. Bu bağlamda ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, bilakis asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Mevcut durumda intibak yasası ile bu karışık emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündeme taşındı.
Yeni Sistemde Maaşlar Artacak
Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ve merakla beklenen düzenleme hayata geçirildiği takdirde, mevcut durumda çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş da yükselecek. Dolayısıyla intibak yasasıyla birlikte tek hesaplama sistemi geleceği için bu farklılık ortadan kalkacak. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. Böylelikle 2000 öncesi ve sonrası arasında meydana gelen makas kapanmış olacak.